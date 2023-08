Anderlecht a aligné une quatrième victoire en championnat face à Charleroi (2-1)

Les Mauves ont gagné à domicile contre les Zèbres.

Le RSCA poursuit sa rédemption. Grâce à Théo Leoni, auteur de son premier but pour l’équipe A et d’un match plein, a inscrit le premier but de la rencontre d’un superbe enroulé de son pied droit, le moins bon. Comme souvent, les Mauves se sont fait des frayeurs. Surtout lors de l’égalisation de Stelios Andreou à quinze minutes du terme.

Heureusement pour les Bruxellois, cela n’a pas duré bien longtemps puisqu’ils ont repris l’avantage dans la foulée d’une tête rageuse. Grâce à ce but de l’ailier qui est sorti du banc, Anderlecht a battu Charleroi 2-1 et aligné quatre victoires en championnat pour la première fois depuis que Brian Riemer est là. Après cinq journées, les Mauves comptent 12 points et se retrouvent en tête. Les Zèbres, qui ont égalisé par Stelios Andreou (76e), sont 12e (3 points).

Belga avec rédaction