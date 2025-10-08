Passer la navigation
Tensions entre parents et direction de l’Institut Notre-Dame après la plainte pour viol

Une plainte a été déposée à la suite d’un présumé viol dans la section maternelle.

Des parents d’élèves de l’Institut Notre-Dame à Anderlecht se sont réunis ce matin à la suite de la plainte déposée par l’école à l’égard d’un surveillant qui aurait commis des faits de nature pédophiles dans l’établissement.

Selon notre journaliste sur place, la tension était vive entre les parents et la direction de l’école, les premiers estimant que les seconds avaient tardés à réagir en apprenant les faits.

Une plainte a été déposée à la suite d’un présumé viol dans la section maternelle, relevaient nos confrères de la Dernière Heure. L’établissement est situé rue Adolphe Willemyns. Un enfant de 3 ans aurait été victime d’une agression sexuelle commise par un employé externe qui travaillait pour une ASBL qui fournit du personnel pour les garderies scolaires.

Rédaction, image BX1

08 octobre 2025 - 09h27
Modifié le 08 octobre 2025 - 09h27
 

