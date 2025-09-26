Passer la navigation
Vol de batteries de vélo : comment s’en prémunir ?

Avis à tous les cyclistes : les vols de batteries de vélo se multiplient à Bruxelles.

Voici quelques conseils pour éviter ce désagrément qui peut coûter très cher.

■ Reportage de Julien Tassin, Djop Medou Mvondo et Mael Arnoldussen

26 septembre 2025 - 17h31
26 septembre 2025 - 18h20
 

