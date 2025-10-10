Une création très politique de Magritte bientôt mise en vente

La seule création de René Magritte à caractère explicitement politique sera mise aux enchères les 16 et 17 octobre prochains à Bruxelles, annonce jeudi la maison Arenberg Auctions.

Intitulée “Le vrai visage de Rex”, l’œuvre représente Léon Degrelle, chef de file du parti belge d’extrême droite Rex, se regardant dans un miroir où se reflète le visage d’Adolf Hitler.

“L’affiche est lithographiée en rouge et noir. Ses couleurs éclatantes sont appliquées de diverses manières : modelé léger des visages, hachures dans les vêtements, larges coups pour le fond, aplats. Cette variété témoigne du soin avec lequel Magritte a composé cette affiche en tout point exceptionnelle”, rapporte Henri Godts, expert chez Arenberg Auctions, dans un communiqué.

L’œuvre est estimée à 2.500 euros. En 1933, Hitler accède au pouvoir en Allemagne et transforme la jeune démocratie en dictature. Deux ans plus tard, en 1935, Léon Degrelle fonde en Belgique le mouvement Rex, d’abord ancré dans le nationalisme et proche des milieux catholiques, avant d’évoluer rapidement vers l’idéologie fasciste.

En mai 1936, Rex connaît un succès électoral important. Alarmé par les principes et idées défendus par ce parti, un groupe d’intellectuels et d’artistes belges s’engage activement dans la lutte antifasciste. C’est dans ce contexte que René Magritte, figure de proue du surréalisme en Belgique, crée l’affiche “Le vrai visage de Rex”.

Durant les années ’30, elle fut imprimée à plusieurs milliers d’exemplaires mais pratiquement tout le tirage fut détruit par crainte de représailles de la part des nazis. Aujourd’hui, seuls deux exemplaires sont encore connus : l’un conservé aux Archives de la Ville de Bruxelles, l’autre proposé aux enchères les 16 et 17 octobre.

Ce dernier provient de la collection d’une famille proche du groupe de militants mentionné précédemment.

