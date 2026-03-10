Une clinique intégrée de la mémoire pour mieux diagnostiquer Alzheimer à Bruxelles

Face à l’augmentation du nombre de personnes atteintes de troubles cognitifs et à l’arrivée de nouvelles approches thérapeutiques, l’H.U.B – Hôpital Erasme lance une nouvelle structure dédiée à la maladie d’Alzheimer. Baptisée Clinique intégrée de la mémoire (CIMe), elle vise à améliorer le diagnostic précoce, à personnaliser la prise en charge des patients et à soutenir la recherche.

Cette clinique regroupe en un seul lieu plusieurs compétences : un diagnostic spécialisé, l’utilisation de technologies de pointe, la participation à des recherches cliniques ainsi que l’accompagnement des patients et de leurs proches. L’objectif est de mieux comprendre la maladie et d’intervenir plus tôt dans son évolution.

En Belgique, environ 200 000 personnes vivent actuellement avec une forme de démence. La maladie d’Alzheimer représente près de 70 % des cas. Depuis 2019, la démence est par ailleurs devenue la première cause de mortalité dans le pays. Avec le vieillissement de la population, le nombre de patients pourrait encore doubler d’ici 2050.

Dans ce contexte, la Clinique intégrée de la mémoire entend développer une approche innovante combinant diagnostic, technologies avancées et recherche clinique. Parmi les projets menés au sein de la clinique figure notamment le projet REMEMBER. Celui-ci vise à identifier les signes précoces de la maladie et à développer de nouvelles approches thérapeutiques. Les chercheurs s’intéressent notamment au rôle du sommeil dans l’apparition et l’évolution de la maladie d’Alzheimer.