Recensement des oiseaux de jardin : Natagora appelle les citoyens à l’observation ce week-end

Ce samedi 31 janvier et dimanche 1ᵉʳ février, Natagora organise son Grand Recensement des oiseaux de jardin en Wallonie et à Bruxelles. L’opération invite chacun à observer, pendant une heure, les oiseaux présents dans son jardin, sur son balcon ou depuis sa fenêtre.

Les données collectées chaque année permettent de suivre l’évolution des populations et d’évaluer la santé de la biodiversité locale. Après la migration exceptionnelle de mésanges bleues observée à l’automne, les scientifiques espèrent confirmer si ces oiseaux ont choisi d’hiverner en Belgique.

Pour participer, il suffit de noter les espèces observées et d’encoder les résultats sur le site de l’association : www.natagora.be/oiseaux.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Gauthier Flahaux et Hugo Moriamé