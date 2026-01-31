 Aller au contenu principal
BX1

Recensement des oiseaux de jardin : Natagora appelle les citoyens à l’observation ce week-end

Ce samedi 31 janvier et dimanche 1ᵉʳ février, Natagora organise son Grand Recensement des oiseaux de jardin en Wallonie et à Bruxelles. L’opération invite chacun à observer, pendant une heure, les oiseaux présents dans son jardin, sur son balcon ou depuis sa fenêtre.

Les données collectées chaque année permettent de suivre l’évolution des populations et d’évaluer la santé de la biodiversité locale. Après la migration exceptionnelle de mésanges bleues observée à l’automne, les scientifiques espèrent confirmer si ces oiseaux ont choisi d’hiverner en Belgique.

Pour participer, il suffit de noter les espèces observées et d’encoder les résultats sur le site de l’association : www.natagora.be/oiseaux.

Reportage de Romain Vandenheuvel, Gauthier Flahaux et Hugo Moriamé

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales