Plus d’une centaine d’élèves en voyage mémoriel à Auschwitz, avec le ministre de la Défense

Environ 150 jeunes de sixième secondaire, de 12 établissements du pays, dont une classe de l’école Sainte-Bernadette d’Auderghem, ont atterri jeudi matin à Cracovie, en Pologne, pour une visite au camp d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau. Le voyage mémoriel est organisé chaque année par le War Heritage Institute, en collaboration avec le ministère de la Défense Théo Francken.

■ Sujet d’Arnaud Bruckner avec Belga

Des jeunes, aussi bien francophones que néerlandophones, ont donc décollé de l’aéroport militaire de Melsbroek à bord d’un appareil de la Défense, accompagnés du ministre de la Défense Theo Francken et de sa fille. La présence du ministre est devenue une tradition, au fil des vingt années d’organisation de ce voyage particulier. Une visite guidée du camp d’Auschwitz est prévue en matinée, et de celui de Birkenau dans l’après-midi, avant un moment de commémoration.

Avant le décollage, le ministre N-VA a souligné l’importance de ce déplacement à ses yeux, “dans ces temps de tensions géopolitiques croissantes, de guerres et de conflits”. “Il est crucial de rappeler que la paix est notre bien le plus précieux, et que la guerre est le pire qui puisse nous arriver. L’Europe a permis des choses fantastiques, mais a aussi connu des pages très sombres que l’on ne peut pas cacher. Certainement maintenant que l’antisémitisme est en recrudescence, il est important de s’arrêter un instant sur ce à quoi la haine des Juifs a pu mener”.

Simon Gronowski, survivant de l’Holocauste très actif dans le devoir de mémoire, aurait dû accompagner les jeunes, comme il l’a déjà fait par le passé, mais a été forcé d’annuler sa venue pour raison de santé.

Plus d’1,1 million de personnes ont été assassinées dans le complexe concentrationnaire d’Auschwitz, dont près d’un million de Juifs.

Avec Belga – Photo : Belga