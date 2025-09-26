Molenbeek : la Recyclerie sociale déménage au Lion City

Dans les allées de la nouvelle Recyclerie sociale de Molenbeek, Leïla Sourouri se sent comme chez elle.

Employée de l’ASBL depuis deux ans, elle aime imaginer l’histoire des objets qu’elle croise. “J’ai une bienveillance particulière pour les objets qui ont vécu. On reçoit parfois des pièces insolites” explique-t-elle.

Ce magasin flambant neuf accueille les visiteurs dans un vaste espace de 300 m². Il remplace temporairement la boutique de la rue de Belgrade, actuellement fermée pour travaux. “La recyclerie retournera là-bas dans le futur, mais nous avons besoin de deux à trois ans pour rebondir. Ici, à Molenbeek, nous avons trouvé une surface conséquente”, explique Frédéric Houtteman, directeur de la Recyclerie sociale.

Si les allées débordent déjà d’objets soigneusement rangés, le public reste encore discret. Une situation qui n’inquiète pas l’équipe : “Il y a beaucoup de passage sur le site grâce aux associations, aux écoles… même si nous ne sommes pas visibles depuis la rue, nous allons trouver notre place“, assure le responsable.

Depuis l’ouverture de sa première boutique en 2019, la Recyclerie sociale attire un public diversifié : des étudiants qui s’installent, des collectionneurs, des amateurs de brocante, mais aussi des consommateurs convaincus qui privilégient la seconde main par principe.

Le nouveau magasin est déjà accessible à tous, mais une inauguration officielle aura lieu le 11 octobre prochain. L’occasion de découvrir ce lieu atypique où chaque objet raconte une histoire et attend une seconde vie.

■ Reportage de Joachim Vincent, Charlotte Verbruggen et Néo Fasquel