Le regard de l’ancienne génération sur la crise bruxelloise

Charles Picqué (PS) et Guy Vanhengel (Anders, anciennement Open VLD), anciens ministres bruxellois cumulant une quarantaine d’années d’expérience, expriment leur indignation face à la paralysie politique de la Région.

Selon eux, la crise actuelle tient autant à des problèmes de génération et de personnalité qu’à un manque de confiance entre partis.

Ils estiment que des acteurs locaux, comme le ministre Quintin ou le bourgmestre Clos, pourraient jouer un rôle pour faciliter les négociations et convaincre leurs partis respectifs de trouver un accord.

Malgré la frustration, ils gardent un certain optimisme : “Il faut vraiment se parler dans l’intérêt de Bruxelles et des Bruxellois”, soulignent-ils. Mais à 600 jours après les élections, la conclusion d’un accord semble encore lointaine.

■ Reportage de Thomas Dufrane et Marjorie Fellinger