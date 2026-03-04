 Aller au contenu principal
Hackathon à l’efp : une centaine d’apprenants au service d’associations, artistes et d’initiatives locales

Deux jours pour créer une maquette de site web, voilà le défi lancé à une centaine d’élèves de l’efp, le centre de formation de métiers en alternance à Bruxelles.

Les élèves participent à ce qu’on appelle un hackathon, un événement pour créer un très peu de temps un projet numérique. Ici, ils doivent concevoir des sites web pour des clients locaux ayant peu de moyens. Pour ces jeunes, c’est une opportunité unique de travailler sur un projet concret, avec de vrais clients, et de vraies contraintes.

■Reportage de Joachim Vincent, Frédéric De Henau, Stéphanie Mira et N. Rassachak

 

