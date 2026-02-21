Grand nettoyage au marais de Biestebroeck ce samedi

L’Alliance du Marais Biestebroeck organisait ce samedi une journée d’entretien du site. Au programme : fauche, enlèvement des branchages et travaux de dégagement afin de redonner de l’espace et de la vitalité à cette zone humide bruxelloise.

L’objectif de l’opération est clair : permettre au marais de “respirer” et rendre à nouveau visible un plan d’eau favorable à la biodiversité locale. En dégageant certaines zones envahies par la végétation, les bénévoles souhaitent améliorer les conditions d’accueil des oiseaux d’eau, soutenir la vie aquatique et préserver l’habitat des tritons.

Pour mener à bien ces travaux, l’Alliance pourra compter sur le renfort des volontaires de la CEBE (Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs), l’association qui gère notamment les zones humides et réserves naturelles du Moeraske et de Hof ter Musschen.

Cette journée se veut à la fois un chantier écologique et un moment de mobilisation citoyenne en faveur de la protection des espaces naturels urbains.