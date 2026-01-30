Dans les coulisses de l’entretien annuel de l’Atomium

Saïd, venu d’Agadir pour cinq jours, découvre l’Atomium… de l’extérieur uniquement.

L’édifice est fermé pour son entretien annuel, mobilisant plus d’une cinquantaine de personnes pour dépoussiérer, aspirer et vérifier l’électricité, le restaurant et tous les accès.

Chaque ascenseur parcourt 100 mètres en 20 secondes pour transporter quotidiennement des milliers de visiteurs. Avec 750 à 800.000 visiteurs par an, la fermeture annuelle est indispensable pour la sécurité.

Cette période permet également d’installer de nouvelles créations lumineuses, comme Nimbus, imaginée par le collectif Visual System pour le 20ᵉ anniversaire de la rénovation de l’Atomium. Des œuvres numériques seront visibles dans deux sphères et à la rotonde, depuis l’extérieur, accompagnées prochainement d’un podcast retraçant l’histoire de la rénovation.

L’Atomium rouvrira le 7 février, et les nouvelles installations numériques seront inaugurées une semaine plus tard.

■ Reportage de Valentine Rolus