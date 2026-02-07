Batibouw 2026 : la rénovation au cœur des priorités

Batibouw confirme en 2026 son rôle de rendez-vous majeur pour les particuliers en pleine réflexion sur leur habitation.

L’événement attire toujours un large public venu comparer les nouveautés du marché et chercher de l’inspiration avant de lancer des travaux.

Les visiteurs s’y rendent principalement pour des projets d’agrandissement et de rénovation. Batibouw consacre d’ailleurs une place importante à ce secteur, avec un hall entièrement dédié, représentant environ un quart de l’exposition.

Cette orientation suit les tendances nationales. Lors d’un achat immobilier, les Belges tiennent compte des performances énergétiques, mais leurs priorités affectives restent la cuisine et la salle de bain.

Ces deux pièces constituent le duo de tête des rénovations, recherchées avant tout pour le confort et l’esthétique qu’elles apportent au quotidien.

Batibouw apparaît ainsi comme un lieu stratégique pour les exposants, qui y rencontrent un public prêt à investir. Beaucoup de propriétaires choisissent toutefois d’avancer progressivement : plus de trois sur dix réalisent leurs travaux par étapes plutôt qu’en une seule fois.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Jacques Vermeer