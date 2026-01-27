Arts : une collection exceptionnelle bientôt aux enchères

Picasso, Magritte, Ernst : les plus grands noms du XXe siècle figurent dans la collection exceptionnelle d’un couple belge aujourd’hui décédé. Une maison de vente s’apprête à la proposer aux enchères. Valeur estimée : 46 millions d’euros.

Reportage de Romain Vandeheuvel, Frédéric De Henau, Eline Donckerwolcke et Corinne De Beul

Composée de dizaines d’œuvres majeures, cette collection privée est restée longtemps à l’abri des regards. Elle réunit des pièces emblématiques de l’art moderne, soigneusement rassemblées au fil des années par ce couple de passionnés.

Avant sa mise en vente, la collection a été dévoilée en avant-première. Un événement rare qui offre un aperçu unique de chefs-d’œuvre appelés à rejoindre, pour certains, de grandes collections internationales.