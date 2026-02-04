“100.000 emplois à Bruxelles: où sont-ils?”

Les syndicats ont manifesté devant les locaux de BECI pour dénoncer un discours patronal jugé “déconnecté de la réalité”, alors que les premières exclusions du chômage entrent en vigueur.

Les premiers exclus du chômage suite à la réforme ne perçoivent plus leurs allocations. Le fédéral veut les remettre sur le marché de l’emploi mais y a-t-il vraiment 100.000 postes disponibles à Bruxelles, comme l’affirme BECI, la fédération des entreprises bruxelloises ? Non, selon les syndicats, qui dénoncent un discours déconnecté de la réforme du chômage. Pour se faire entendre, ils ont organisé une action cet après-midi devant les locaux de la fédération.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen

La FGTB Bruxelles, la CSC Bruxelles, le Comité des Travailleurs Sans-Emploi de la CSC et leurs partenaires associatifs ont organisé ce mercredi une action devant les locaux de BECI, organisation représentative des entreprises, pour dénoncer “un discours patronal déconnecté de la réalité” dans le contexte de la réforme des allocations de chômage. Une action symbolique sous la forme d’un dépôt, dans la boîte aux lettres de BECI, de CV qui “glisseront automatiquement dans les sacs jaunes de Bruxelles Propreté“, illustrant le fait que “la plupart des personnes exclues du chômage rencontrent de réelles difficultés à accéder au marché bruxellois de l’emploi parce qu’elles sont trop âgées; pas assez qualifiées; sans solution de garde pour les enfants; ou victimes de discriminations liées au genre, à l’origine, à l’âge…“. L’action a été suivie de prises de parole des syndicats, du secteur associatif et de témoins directement concernés.

C’est en février que les premières personnes exclues du chômage ne percevront plus leurs allocations. Selon les organisations syndicales, près de la moitié d’entre elles, sans solution d’emploi et de revenus, se tournent vers les CPAS.

De son côté, BECI a récemment mis en avant un outil basé sur l’intelligence artificielle censé recenser l’ensemble des offres d’emploi en ligne. “Une communication qui alimente l’idée qu’il existerait à Bruxelles près de 100.000 emplois disponibles, soit presque autant que le nombre de demandeurs et demandeuses d’emploi dans la capitale. La réalité est toute autre: de nombreuses offres d’emploi ne sont ni adaptées, ni décentes, ni réellement ouvertes aux demandeurs et demandeuses d’emploi bruxellois. Pire encore, de nombreux employeurs ne transmettent toujours pas leurs offres à Actiris, au mépris de la transparence et de l’égalité d’accès au travail“, ont souligné mardi, dans un communiqué, les syndicats socialiste et social-chrétien et leurs partenaires associatifs.

Avec Belga