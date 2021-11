Yves Hellendorff : “Demandons aux soignants ce qu’on demande au reste de la population”

A partir du 1er janvier 2022, le personnel soignant sera soumis à la vaccination obligatoire contre le covid-19. Une période de transition de 3 mois sera aussi mise en place mais à partir d’avril, les non-vaccinés n’auront plus le droit d’exercer. Une situation intolérable pour le secrétaire nationale de la CNE non-marchand, Yves Hellendorff.

Pour le représentant du personnel soignant, il est logique de demander d’effectuer une troisième dose de vaccin pour le personnel si cela se justifie médicalement. Par contre, des incohérences apparaissent pour Yves Hellendorff. “Ce n’est pas logique de venir travailler même si on est cas contact et puisque après on nous dit qu’il est obligatoire de se faire vacciner. On sait très bien que la vaccination n’empêche pas la transmission.”

Yves Hellendorff demande que la même chose soit appliquée par le personnel soignant que par le reste de la population. “Si on a un CST dans une brasserie, on peut tout se permettre. Je suis désolé, mais dans les établissements de soin, on est extrêmement attentif aux protocoles. Nous n’avons aucune étude qui montre que les soignants mettent en danger les patients. Alors pourquoi rendre obligatoire la vaccination?”

Si le personnel soignant ne souhaite pas se faire vacciner, alors il ne pourra plus exercer et il ne bénéficiera pas d’allocation de chômage.

“En Flandre, 97% des soignants sont vaccinés. Quel est le sens de dire que les 3% représentent un danger. Convainquons avec des arguments scientifiques. Ciblons les personnes dans les maisons de repos à Bruxelles qui ne veulent pas se faire vacciner. Certains arguments doivent être entendus pour éviter aussi l’amalgame entre les anti-vax et les anti-obligation vaccinale.”

Si la disposition prévue par le fédéral n’évolue pas, Yves Hellendorff annonce déjà des actions dans les semaines à venir.

■ Interview d’Yves Hellendorff, secrétaire national de la CNE non-marchand par Vanessa Lhuiller