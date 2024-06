Yvan Verougstraete : “Nous devons être humbles dans la victoire comme dans la défaite”

Vice-président des Engagés bruxellois, Yvan Verougstraete a été élu député européen. Cela ne l’empêche pas de participer aux négociations pour Bruxelles. Il n’exclut la formation d’une majorité avec DéFi et Ecolo.

MR et Engagés ont lié leur destin à tous les niveaux de pouvoir et négocieront ensemble. Pour Bruxelles, il faut obligatoirement un autre partenaire de majorité. ” A Bruxelles, il faudra beaucoup d’humilité. Nous sommes des dresseurs de ponts et personne ne met sa signature dans un accord non voulu. On veut une vraie majorité et donc du respect pour toutes les parties prenantes.”

Pour Yvan Verougstraete, il faut laisser du temps au temps, mais ne pas oublier la proximité avec certains partis comme DéFi. “C’est difficile pour les uns et les autres. Nous avons des possibilités avec Ecolo et le PS aussi. Il faut donner du temps au temps et il est trop tôt pour faire des exclusives. Nous allons aussi être humains dans ce moment.”

Les Engagés n’excluent pas de former un gouvernement avec Ecolo et DéFi malgré leur défaite et surtout malgré les propos de Zakia Khattabi. L’ancienne tête de liste Ecolo a annoncé ce mercredi matin sur La Première, qu’elle ne souhaitait pas monter dans un gouvernement à Bruxelles. Elle confirme ainsi les déclarations du ministre sortant de l’Environnement bruxellois, Alain Maron, qui expliquait sur le plateau de BX1 ne pas vouloir monter dans une majorité.

“Bruxelles a besoin de réforme et j’en appelle aux femmes et aux hommes d’Etat. On a une responsabilité même quand on a perdu. Nous devons agir avec calme et sérénité. Les écologistes sont des gens responsables. S’il y a un projet novateur, ils pourraient changer d’avis. Tout le monde doit agir avec calme et sérénité dans la victoire comme dans la défaite”, conclut Yvan Verougstraete.

Malgré son élection au Parlement européen, il sera présent pour coordonner ces négociations.

■ Interview d’Yvan Verougstraete (Les Engagés) par Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles