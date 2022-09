“Ma volonté de continuer mon travail est intacte” : Sophie Wilmès de retour à la Chambre

L’ex-Première Ministre fait son retour sur les bancs de l’assemblée fédérale.

En cette journée de rentrée parlementaire, c’est l’ancienne Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR) qui a fait son retour à la Chambre des Représentants.

“Si ma situation familiale m’impose d’envisager mon engagement au service des Belges autrement, ma volonté de continuer mon travail pour mon pays et pour les citoyens est restée parfaitement intacte. J’aurai donc l’occasion de le faire en partie depuis la Chambre“, indique ainsi celle qui est donc désormais députée fédérale, ainsi qu’échevine à Rhode-Saint-Genèse, commune de la périphérie bruxelloise où elle vit.

L’ancienne ministre siègera désormais comme membre effective de la Commission de la Constitution et du Renouveau institutionnel. “J’espère mettre à contribution l’expérience acquise dans mes précédentes fonctions pour nous faire avancer sur ces sujets cruciaux“, explique Sophie Wilmès, “En effet, les crises successives nous montrent l’impérieuse nécessité de repenser la structure et les modes de fonctionnement de l’État au sens large dans un souci de cohérence, d’efficacité et de transparence“.

Le 14 juillet dernier, l’ancienne Première ministre avait présenté sa démission en tant que Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales auprès du roi Philippe, afin de se tenir au chevet de son mari, malade. Elle a été remplacée par Hadja Lahbib.

D’autres changements au MR

La séance plénière a débuté jeudi par la prestation de serment de Mathieu Bihet, qui siègera sur les bancs du MR. Il remplace Kattrin Jadin, nommée juge à la Cour constitutionnelle.

M. Bihet avait déjà siégé au parlement fédéral en 2020, en tant que suppléant de Daniel Bacquelaine.

