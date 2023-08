Vols à l’étalage : la police et le parquet recourent de plus en plus à la transaction immédiate

Depuis l’introduction, début 2022, de la possibilité d’infliger une transaction immédiate pour un vol à l’étalage, la police et le parquet recourent de plus en plus à ce système : 596 amendes de ce type ont déjà été infligées, dont la moitié ces six derniers mois, s’est félicité jeudi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Quelque 22.000 vols à l’étalage sont signalés chaque année. La perception immédiate peut monter jusqu’à 350 euros, à régler sur le champ via le terminal de paiement de la police ou à l’aide d’un code QR, ou encore dans les 15 jours par virement bancaire classique.

“Le vol à l’étalage reste un phénomène trop fréquent. Contrairement à d’autres formes de vol, le nombre de plaintes annuelles ne diminue pas. La perte de chiffre d’affaires par an pour nos commerçants est estimée à plus d’un milliard d’euros. Et ce n’est pas seulement le commerçant qui en pâtit, mais tous les citoyens. En effet, ces pertes sont répercutées sur les prix“, souligne le ministre dans un communiqué.

Les amendes perçues immédiatement le sont le plus souvent au nord du pays : après Anvers et le Limbourg, ce sont les parquets de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Louvain, de Hal-Vilvorde et du Brabant wallon qui ont enregistré le plus grand nombre de ce type d’amendes.

