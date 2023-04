Vincent De Wolf défend le nouveau projet Montgomery : “Conserver et sécuriser la configuration actuelle”

Le bourgestre d’Etterbeek est revenu sur le récent féminicide et sur les aménagements autour de l’avenue de Tervuren, ce matin dans Bonjour Bruxelles.

Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek, était l’invité de Bonjour Bruxelles ce vendredi matin, alors qu’un féminicide a eu lieu mardi sur le territoire communal. L’auteur des faits était connu de la justice, le drame aurait-il pu être évité ? “Je n’ai pas d’éléments antérieurs, le secret de l’instruction est en cours“, répond le bourgmestre. De manière générale, il explique que “la qualité de l’accompagnement et de l’accueil par les policiers s’est fortement amélioré” ces dernières années. “Il y a des circulaires des procureurs généraux qui font de ce problème une priorité“. Il explique aussi que la commune a mis “une maison à disposition des victimes de violences intrafamiliales pour se réfugier pour un délais de six mois, parfois même un an.”

L’avenue de Tervuren et Montgomery sur le grill

Sur le réaménagement du rond-point Montgomery, Vincent De Wolf regrette l’énervement de “certains groupes de pression de cyclistes qui se sont déchaînés sur moi à tort“, alors que le projet de réaménagement se précise. “Nous avions initié un projet pour l’avenue de Tervuren. La voirie est en effet régionale, mais la commune a la sécurité dans ses compétences, et notre projet va se faire, mais d’abord le rond-point“. La saga avait en effet défrayé la chronique il y a un an. Il indique que plus de 80 arbres seront également plantés et que la circulation sera apaisée. Deux pistes cyclables resteront bidirectionnelle. “Les communes et la Région ont marqué leur accord“, assure-t-il. Le permis devrait être déposé en juin. Inauguration attendue en 2025.

► Revoir notre reportage | Lassée d’attendre la Région, Etterbeek aménage sa piste cyclable de l’avenue de Tervueren (vidéo)

Quant au rond-point, “ce qui était initialement prévu par la Région était complètement fou“, insiste-t-il. “On prévoyait deux bandes de circulation automobile, une bande d’arrêt, autour un dernier cercle bidirectionnel pour les cyclistes. Comment voudriez-vous qu’un automobiliste évite de mettre en danger d’autres usagers dans un tel cas ?“, s’interroge-t-il. “Ils ont finalement renoncé“.

“Le système actuel [avec des marquages cyclables unidirectionnel sur une bande de circulation, NDLR] va être soumis à consultation des riverains“. La configuration actuelle sera conservée”c’est ce que les trois communes limitrophes soutiennent (…) Nous allons sécuriser l’ensemble. Les voitures qui rentrent par exemple dans le rond-point auront un élargissement de voirie pour pouvoir attendre et rentrer pour éviter le goulot d’étranglement”.

T.D.