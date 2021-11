Vers une vaccination obligatoire pour tous ? L’idée fait débat

Seule réelle voie dissidente au sein du gouvernement : celle du Premier Ministre Alexander De Croo (Open VLD), qui réaffirmait ce mardi que la mesure serait impossible à mettre en oeuvre.

Au sein de l’opposition fédérale, enfin, on retrouve un rejet clair du PTB (“Nous sommes contre“, indique Raoul Hedebouw, chef de groupe à la Chambre, à La Libre) et de DéFI (“Cela nous amènerait dans une société trop coercitive dans un moment où les clivages sont de plus en plus violents“, affirme le président amarante François De Smet à nos confrères), et une ouverture de la part du CDH (“Il faut ouvrir le débat sans tabou” explique Maxime Prévot, le président humaniste, à la RTBF) et de la N-VA (Bart De Wever a notamment indiqué au Morgen qu’l est “hypocrite” selon lui de ne pas oser débattre de l’obligation vaccinale).

Les médecins de l’ABSYM majoritairement en faveur

Du côté médical, plusieurs voix s’élèvent également pour plaider en faveur d’une vaccination obligatoire. Interrogé sur DH Radio, l’infectiologue Nathan Clumeck (CHU Saint-Pierre) a notamment appelé à une obligation vaccinale : “Je pense qu’il est temps d’envisager la vaccination obligatoire. Le débat est mûr. En Belgique, les décisions prennent du temps, sans doute plusieurs mois. Si on va vers l’obligation vaccinale, ce sera pour la prochaine vague“, explique-t-il au micro de nos confrères. . Une position que l’expert a également reconfirmée à notre rédaction, ce mercredi.

Sur ce point, l’infectiologue rejoint également l’avis des fédérations hospitalières. Dans un communiqué de presse conjoint, les fédérations Gibbis, Santhea, Unessa et Zorgnet-Icuro appelaient lundi à envisager la vaccination obligatoire. “Les coupoles hospitalières demandent également d’envisager la vaccination obligatoire de l’ensemble de la population et de ne plus repousser le débat sociétal en la matière“, expliquaient-ils notamment.

Du côté de l’ABSYM, l’association belge des syndicats médicaux, près de 74,5% des médecins en faisant partie ont indiqué être en faveur d’une vaccination obligatoire, selon un rapport publié ce mardi. “Leurs arguments, c’est que, pour le moment, pour combattre le Covid, on a pas grand chose : les gestes barrières, le masque, qui sont très efficaces. Et on a la vaccination, car elle empêche assez bien la circulation du virus, puisque la charge virale, même si on est infecté et vacciné, est en principe moindre, dans la plupart des cas“, nous explique le Dr Luc Herry, président de l’ABSYM.

Quant à ceux qui s’y opposent, “c’est l’obligation qui les gênent d’une part, et ne pas mettre en lutte les gens qui désirent se faire vacciner et ceux qui ne le désirent pas pour telle ou telle raison“, ajoute-t-il.

Interview du Dr Luc Herry, président de l’ABSYM