Union : Mac Allister sélectionné pour la première fois en équipe nationale d’Argentine

“Je veux remercier tout le monde car deux heures avant le match, j’ai reçu un coup de fil pour me dire que je devais prendre l’avion pour Alicante demain (lundi, ndlr.) pour rejoindre l’équipe nationale pour la première fois. Je ne suis pas là uniquement grâce à moi, mais aussi grâce à toutes les personnes dans ce vestiaire. Je voulais profiter de ce moment pour vous remercier”, a déclaré Mac Allister dans le vestiaire après la rencontre.

Après son papa Carlos (3 caps) et son frère Alexis (41 caps), actif à Liverpool, Mac Allister est le troisième membre de sa famille à rejoindre l’Albiceleste. Le défenseur, 28 ans, joue pour l’Union depuis l’été 2023 et a remporté un titre de champion de Belgique (2025), une Coupe de Belgique (2024) et une Supercoupe de Belgique (2024) en 111 matches.

“Je suis très heureux, mais ma famille est aussi aux anges”, a ajouté Mac Allister. “Lorsque j’ai appelé mon épouse, elle était déjà en train de pleurer. C’est un sentiment incroyable. D’un côté, je suis très heureux de voir mon rêve se réaliser, mais, d’un autre côté, je suis frustré de ne pas avoir gagné ce match à Malines.”

Les champions du monde sont déjà qualifiés pour le Mondial 2026 coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les Argentins se prépareront en Espagne pour leur match amical en Angola vendredi (17h00).