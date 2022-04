Une vingtaine de membres du personnel non marchand manifeste devant le cabinet d’Alain Maron

La manifestation avait lieu ce matin à 8h00.

La hausse des prix des carburants et de l’énergie a un impact direct sur le personnel des secteurs non marchands. Quotidiennement, ces travailleurs et travailleuses (aides-soignantes, assistant(e)s sociaux, infirmiers/infirmières, aides familiales,…) doivent se déplacer pour venir en aide aux populations les plus fragilisées.

Une voiture en panne d’essence poussée par les manifestants

Face à cette situation, une vingtaine de membres du personnel du secteur non marchand ont manifesté ce matin devant le cabinet d’Alain Maron (Ecolo), membre de la Commission communautaire commune (COCOM) chargé de l’Action sociale et de la Santé.

De manière symbolique, les manifestants ont également poussé une voiture qui était en panne d’essence.

Une rencontre avec un responsable du cabinet d’Alain Maron

Ils ont pu rencontrer un responsable du cabinet d’Alain Maron, comme l’explique Fabien Boucqeau, secrétaire régional CNE ; “On a rencontré un responsable de cabinet qui est venu pour écouter les témoignages et les revendications des militants. Ce responsable a expliqué être conscient de la situation et être en négociations avec Bruxeo (confédération représentative des entreprises à profit social bruxelloises) et Femarbel (fédération des opérateurs privés de l’hébergement des personnes âgées)“.

Deux revendications principales

À Bruxelles, les militants souhaitent disposer d’un abonnement STIB totalement gratuit. Autre revendication, être soutenu financièrement au niveau des redevances et des frais de parking. Pour ce point, le cabinet d’Alain Maron n’a pas de pouvoir, mais s’est tout de même engagé à relayer cette problématique au niveau fédéral.

Les travailleurs du secteur soutiennent également que les 30 millions d’euros débloqués début avril ne suffiront pas pour “alléger les frais de carburant des travailleurs“, peut-on lire dans un communiqué de presse.

Une campagne d’action au niveau intersectionnel non marchand

Cette manifestation rentre dans le cadre du plan d’action “Missions impossibles”, les 3 syndicats pointent en front commun la hausse actuelle de l’augmentation des prix des carburants et de l’énergie et son impact sur le reste à vivre des travailleurs des secteurs du non marchand qui réalisent quotidiennement, un travail d’accompagnement social.

Jusqu’au 5 mai, journée de manifestation intersectorielle non marchand à Bruxelles, des actions d’interpellation seront organisées à travers la Belgique.

Y. Mo. – Photo : CNE