Une société bruxelloise vous propose de récupérer des éléments de décor du cinéma

La société bruxelloise Magazzino donne une seconde vie aux éléments scénographiques du cinéma, du théâtre ou de l’événementiel.

Maud Piette est scénographe dans le théâtre et chef décoratrice dans le cinéma. Dans son temps libre, elle s’occupe de sa petite entreprise “Magazino”, dont elle est la co-fondatrice. Elle offre une deuxième vie aux anciens éléments de décor, par exemple aux papiers peints : “Ils viennent de films, on a utilisé ces papiers peints dans les chambres ou dans les cuisines. On en avait trop, donc on les a récupérés“, nous explique-t-elle.

Avec son amie architecte et scénographe dans le milieu des grands événements, elles ont eu l’idée de récupérer les éléments de décor, après un constat partagé : “Après plusieurs années de travail, on a constaté que tout allait à la poubelle, ou que les gens ne savaient pas quoi en faire. Il n’y avait pas assez de place pour stocker, ou cela coûtait trop cher. Maintenant, les matériaux coûtent encore plus cher, plus ou moins trois fois plus. On ne peut plus continuer comme avant“, justifie Maud.

En cinq mois d’existence, le bouche-à-oreille et un site internet permettent à Magazzino de remettre dans le circuit, à petit prix, des objets parfois insolites, mais aussi de sensibiliser certains secteurs à faire appel à elles au moment du démontage. Son espace de stockage, situé à Hoeilaart, ne désemplit pas : “On a eu beaucoup de petites compagnies de théâtre, cet été, qui ne nous connaissaient pas, qui étaient très intéressées. Le cinéma donne beaucoup, mais est encore un peu frileuse quant à la reprise des matériaux. L’événement de luxe commence aussi à venir nous donner. C’est déjà un grand pas pour ce genre de structures” se réjouit-elle.

Tout le monde peut avoir accès à cette caserne d’Alibaba, même les particuliers en quête de pièces emblématiques.

■ Reportage de Maxime Deschamps, Marie-Noëlle Dinant, Yannick Vangansbeek et Loïc Rey