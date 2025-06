Une personne blessée rue Neuve après une détonation

Les pompiers et la police ont signalé l’incident.

Une personne a été retrouvée blessée mardi midi dans la rue Neuve, à Bruxelles, ont indiqué les pompiers de la capitale et la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. L’incident est lié à une détonation provenant d’un “type de feux d’artifice, et non d’un incident de tir“, a précisé la zone de police bruxelloise.

“Les pompiers sont intervenus vers 12h30 pour cet incident survenu dans la rue Neuve“, a précisé le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. Une ambulance et un SMUR ont notamment été dépêchés sur place.

“Les services de secours sont sur les lieux pour porter assistance à la victime“, a précisé l’un des porte-paroles de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, confirmant le bilan d’un blessé. “Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits“, a ajouté le porte-parole. Un périmètre de sécurité a été délimité pour permettre aux services de secours de faire leur travail.

La rue neuve fermée

La détonation s’est produite devant un magasin de vêtements situé dans la rue Neuve, à proximité de la rue du Pont Neuf et en face de l’enseigne Mediamarkt. Selon des témoins, un homme était notamment en train de vendre des parfums dans la rue, sur les lieux de l’incident.

“Soudain, nous avons entendu une explosion et vu quelqu’un allongé sur le sol“, a expliqué un témoin à l’agence Belga, sur place. “Nous avons également vu des personnes s’enfuir en courant, en direction du boulevard du Jardin Botanique.“

La police a fermé une partie de la rue Neuve, artère commerçante piétonne de la capitale, peu avant l’endroit où se trouve le magasin de vêtements en question.

Les circonstances exactes des faits restent à déterminer, au même titre que l’état de santé de la victime.

Rédaction avec Belga