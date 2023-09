Une Maison bruxelloise ouvre ses portes à Barcelone

Une nouvelle Maison bruxelloise a été inaugurée jeudi au cœur de Barcelone par la secrétaire d’État aux Relations internationales et au Commerce extérieur Ans Persoons (Vooruit) et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

La première “Brussels House” a été inaugurée à Milan en février dernier. L’objectif de ce lieu est de promouvoir la Région bruxelloise en tant que destination économique et touristique et de faire connaître les entreprises et la joie de vivre bruxelloises dans les grandes villes stratégiques. Pleinement engagée dans le city marketing, Bruxelles souhaite développer une image internationale cohérente dans laquelle tous les acteurs publics et privés opérant à l’échelle internationale trouvent leur place.

Les Brussels Houses sont le résultat d’une collaboration entre visit.brussels et hub.brussels, avec le soutien de brussels.international et de commissioner.brussels. “Nous n’avions pas encore de lieu qui rassemble les acteurs bruxellois à Barcelone dans un quartier innovant. C’est désormais une réalité“, s’est réjoui Rudi Vervoort, qui, en tant que ministre-président, est également en charge du Tourisme et de l’Image de Bruxelles.

“Les maisons bruxelloises sont plus qu’un simple panneau de signalisation. Elles offrent une occasion unique de tester nos meilleurs produits et services auprès de clients internationaux. Pour nos entreprises, c’est l’occasion de se familiariser avec les marchés étrangers“, a ajouté Ans Persoons.

Les exportations de produits bruxellois vers l’Espagne, en plein essor, ont augmenté de 31,8 % en 2022, représentant 150 millions d’euros. Au niveau belge, les exportations vers l’Espagne ont augmenté de 29,2 % par rapport à 2021, atteignant 11,2 milliards d’euros en 2022. La part de Bruxelles y est de 1,3%. Cela fait de l’Espagne le dixième client de la Région-capitale. En termes d’importations, le pays se place en cinquième position.

Avec Belga