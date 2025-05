Une jeune piétonne grièvement blessée après avoir été renversée à Dilbeek

La jeune fille venait de descendre d’un bus De Lijn et traversait la Ninoofsesteenweg lorsqu’elle a été heurtée par une voiture.

Une jeune fille a été grièvement blessée dans un accident de la route survenu sur la chaussée de Ninove (Ninoofsesteenweg) à Dilbeek lundi après-midi, indiquent les services de secours locaux, confirmant une information de Het Nieuwsblad.

L’accident s’est produit vers 14h30 sur le territoire de Schepdaal, une entité de la commune brabançonne. La jeune fille venait de descendre d’un bus De Lijn et traversait la Ninoofsesteenweg lorsqu’elle a été heurtée par une voiture. Une ambulance, une équipe SMUR et la police sont arrivées sur les lieux. La victime a été grièvement blessée et transférée à l’UZ Brussel à Jette. Le parquet de Hal-Vilvorde a désigné un expert en circulation pour enquêter sur les circonstances exactes de l’accident.

