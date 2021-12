Une année dans la seringue : mars

BX1 vous propose une rétrospective de l’année politique. Mois par mois, ce qui nous a marqué en 2021 : la lutte contre la Covid19, l’économie au ralenti, la mobilité en transition et les débats houleux au sein de la classe politique…

Février avait annoncé une remontée des contaminations liées à la Covid19, le mois de mars la confirmera. Pendant tout le mois les chiffres ne cessent d’augmenter. Pourtant le premier comité de concertation du mois, qui a lieu le 5 mars, annonce des assouplissements. Ils sont très relatifs avec le recul, mais sonnent comme une libération pour beaucoup dans le contexte du moment. Ainsi, dès le 8 mars les rassemblements extérieurs de maximum 10 personnes sont de nouveau autorisés (mais avec port du masque obligatoire). Les activités extra-scolaires peuvent également reprendre, avec un maximum de 10 personnes (la jauge monte à 25 personnes en extérieur pour les moins de 13 ans) et le 15 mars 2021 , les sorties scolaires d’un jour sont à nouveau autorisées pour les écoles primaires et secondaires. Les écoles supérieures peuvent assurer 1 jour en présentiel par semaine, tandis que les « élèves vulnérables spécifiques » peuvent reprendre à temps plein. Les ministres annoncent également la réouverture sous conditions de la culture en avril et de l’horeca pour le mois de mai… mais deux semaines plus tard, tout le monde déchante. Le 19 mars un nouveau comité de concertation annule tous les assouplissements prévus pour le printemps. Dans les trains seules les places coté fenêtre sont autorisées.

Un troisième comité de concertation aura encore lieu le 26 mars. C’est un nouveau tour de vis qui est mis en place. Les magasins non essentiels doivent être à nouveau fermés mais peuvent recevoir des clients sur rendez-vous et assurer le « click&collect ». Les métiers de contact non-médicaux doivent également cesser leur activité. Les écoles primaires doivent suspendre les cours la semaine du 29 mars. Les écoles maternelles suspendent également les cours mais assure une garderie. Les écoles secondaires et écoles supérieures peuvent, suivant les cas, suspendre les cours ou assurer les cours en distanciel.

Les mesures concernent également les rassemblement à l’extérieur qui sont désormais limitées à 4 personnes. Pendant les vacances de Pâques les stages ou autres activités par la jeunesse se font par groupe de 10 personnes, à l’extérieur de pour les plus de 12 ans, et sans nuitée. A la fin du mois de mars 739 personnes sont hospitalisées en soins intensifs.

Parallèlement la campagne de vaccination montent en puissance, mais avec un certain nombre de difficultés. Quelques cas de thromboses sèment le troubles autour des vaccins Moderna et Astrazeneca. Une douzaine de pays européens vont jusqu’à suspendre les injections, ce que Franck Vandenbroucke, ministre fédéral de la santé refuse. Le 18 mars l’agence européenne du médicament lui donne raison : il n’y a pas plus de caillots sanguins ni d’évènements thromboemboliques parmi les personnes vaccinées que dans la moyenne générale de la population. Les livraisons sont également chaotiques, souvent en retard et contraignent les autorités belges à revoir les plannings. La commission européenne entame un bras de fer avec Astrazeneca dont elle menace d’interdire les exportations si les promesses de livraison ne sont pas tenues. Fin mars 1 260 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin. Plus de 512 000 personnes (essentiellement agées de plus de 65 ans) ont reçu les deux doses.

Le 11 mars le gouvernement de la Région Bruxelloise approuve un nouvel arrêté lié à la prime Tetra en faveur des hébergements touristiques, des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport. Cette aide s’élève à 111 millions d’euros.

Lors de la séance du 28 le gouvernement de Rudi Vervoort se met également d’accord pour lancer un “tarif jeunes” à la STIB. L’option de la gratuité totale, un temps avancée, est finalement abandonnée pour des raisons reglémentaires. À partir du 1er juillet 2021, les abonnements de tous les élèves et étudiants ne coûteront plus que 12 EUR par an. Pour les jeunes bruxellois de 18 à 24 ans qui ne sont pas étudiants il faudra attendre février 2022.

De ce mois de mars on retiendra également la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République Française, à trois ans de prison pour corruption, après avoir été reconnu coupable d’avoir tenté d’offrir un emploi à un magistrat en échange d’informations sur une enquête pénale sur son parti politique.

Le 9 mars s’ouvre aux Etats-Unis le procès du policier impliqué dans mort de Georges Floyd.

Le 12 mars, alors que les cinémas sont toujours fermés, “Adieu les cons”, d’Albert Duponteil, triomphe à la cérémonie des Césars à Paris. La belge Emilie Dequenne obtient le César du meilleur second rôle pour “Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait”.

Le monde entier tourne ensuite ses regards vers l’Egypte ou l’échouement du porte-conteneurs Ever Given bloque le canal de Suez. Le trafic maritime restera à l’arrêt près d’une semaine, du 23 au 29 mars.