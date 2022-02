Schaerbeek : un tram percute une voiture place Meiser, le conducteur blessé

Le conducteur du véhicule a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger.

Un accident a eu lieu, jeudi matin vers 07h50 à hauteur de la place Meiser à Schaerbeek, entre un tram de la ligne 25 et une voiture, a indiqué en fin de matinée une porte-parole de la Stib. Le véhicule s’est coincé entre un poteau et le tram et s’est retrouvé sur deux roues.

Le conducteur de la voiture a été hospitalisé, a précisé une porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode). Il était légèrement blessé.

Il n’y a pas eu de blessé dans le tram.

La circulation des trams a été ralentie, et les bus 12 et 63 ont été déviés, ils n’ont pas desservi Meiser entre 7h50 et 9h10. La circulation a été rétablie vers 09h15, selon la police.

M.D. et Belga – Photo : Alertes Contrôles De Police – Infos Bruxelles