Un nouveau réseau social vise à lutter contre le harcèlement scolaire

Une nouvelle application a été présentée aux élèves du Collège Don Bosco. Feel est un réseau social qui vise à lutter contre le harcèlement scolaire.

Au Collège Don Bosco de Woluwe Saint-Lambert, les enfants téléchargent une toute nouvelle application sur leurs smartphones. Celle-ci se nomme Feel, et vise à lutter contre le harcèlement scolaire. Elle s’adresse aux jeunes et est axée sur la santé mentale : “Les élèves vont encoder leurs émotions pour partager des réussites ou des échecs“, explique le fondateur de l’application, Guillaume Vilain. “C’est là qu’on se différencie des autres réseaux sociaux, parce qu’on va pouvoir parler de problématiques parfois tendues en mode ‘anonymat’ ou parler de réussites en son propre nom“, ajoute-t-il.

L’appli est vendue aux écoles pour lutter contre le harcèlement scolaire. Lancée il y a plus d’un an, l’application a déjà été téléchargée plus de 20.000 fois. “C’est une bonne idée, parce que ça peut rassembler des gens qui ne sont pas spécialement bien avec des gens qui sont bien et qui peuvent donner des conseils à d’autres, qui en ont besoin” se réjouit un élève de l’école.

Comment les encourager à l’utiliser ?

Les utilisateurs ont entre 12 et 25 ans, et 70% d’entre eux sont des filles. “Ils sont encore hyper réservés, et pour les avoir, je pense qu’il faut vraiment travailler avec du coaching mental“, estime Guillaume Vilain. “Il faut leur montrer que les footballers ou les acteurs de haut niveau se font coacher par des coachs à 600€ l’heure, mais qui passent du temps à écouter leurs émotions, leurs sensations, leurs besoins“.

Dans cette école, cela fait 8 ans qu’une équipe travaille contre le cyber-harcèlement. L’établissement finance l’application sur fond propre à hauteur de 5 euros par élève, soit 5000 euros au total. “On doit éduquer les élèves aux réseaux sociaux. Pourquoi pas utiliser le medium qu’ils adorent pour faire passer nos messages“, justifie Helina Eglème, professeur de sciences sociales au Collège Don Bosco. “Nos messages, c’est : se booster, être des coachs l’un pour l’autre. Pour une fois, ne pas être dans le ‘j’aime, j’aime pas’, mais ‘ah, tu ne vas pas bien ? Courage, bonne journée, je t’envoie un soleil’. Ça pour nous, c’est intéressant”, explique-t-elle.

À Bruxelles, le Collège Don Bosco est la première école à utiliser l’application. La start-up espère étendre son réseau en Belgique et en France.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Béatrice Broutout et Corinne De Beul