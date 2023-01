Un nombre record de femmes ont fait congeler leurs ovules en 2022 à l’UZ Brussel

Selon Michel De Vos, un expert en fertilité interrogé par BRUZZ, plus de 200 femmes ont choisi de faire congeler leurs ovules à l’UZ Brussel en 2022. “Soit 50 de plus que l’année précédente“, informe-t-il.

Michel De Vos, médecin à l’UZ Brussel et professeur en diagnostic et traitement de la fertilité, a constaté une forte hausse du nombre de femmes souhaitant faire congeler leurs ovules. Selon lui, en 2022, plus de 200 femmes ont sauté le pas à l’UZ Brussel.

Il a également remarqué que les patientes sont plus jeunes qu’auparavant. “On prend conscience, en partie grâce à la couverture médiatique, que les ovules des femmes plus jeunes sont de meilleure qualité pour une grossesse que ceux des femmes plus âgées“.

“Les femmes qui optent pour le traitement ont souvent envie d’avoir des enfants, mais ne sont pas encore dans la situation souhaitée pour tomber enceintes. Elles ne sont pas encore, par exemple, dans une relation stable. D’autres femmes ne sont simplement pas sûres de vouloir des enfants, mais veulent garder l’option ouverte pour l’avenir“, explique le professeur.

Actuellement, le traitement doit être pris en charge en intégralité par la patiente, car celui-ci n’est pas remboursé.

E. V. – Photo : Belga / Benoît Doppagne