Un mois de mai sans fumer, c’est le “Buddy Deal” que propose la Fondation contre le cancer

Pendant un mois, du 1er au 31 mai, les participants tenteront de délaisser la cigarette ou le vapotage pour multiplier par cinq leurs chances d’en finir pour de bon avec la nicotine.

S’arrêter de fumer, c’est un véritable défi. Alors pourquoi ne pas y aller pas à pas et avec l’aide d’un proche? C’est la formule que propose la Fondation contre le cancer avec la quatrième édition du “Buddy Deal”.

Le principe est simple, a rappelé mardi la fondation: un “buddy” (ami, famille, collègue) accompagne et encourage pendant un mois le ou la fumeuse qui adhère au défi. De son côté, la Fondation contre le cancer envoie des conseils par courriel tout au long du mois de mai, met à disposition un groupe Facebook fermé pour échanger avec d’autres participants et offre un “kit de soutien”, qui arrivera par la poste. L’objectif: tenir un mois, voire davantage.

Un mois, c’est la période “idéale pour réduire la dépendance physique et prendre de nouvelles habitudes”, pointe l’organisme. L’apparence est “plus fraîche”, la respiration plus fluide, le stress diminue progressivement, tandis que l’odorat et le goût s’améliorent. La différence se voit aussi dans le portefeuille, ajoute la fondation. À long terme, le risque de maladie cardiaque diminue de moitié après un an, tout comme celui d’accident vasculaire cérébral, de cancer de la bouche, de l’œsophage et de la vessie après cinq ans et de cancer du poumon après 10 ans. L’animateur de la RTBF Adrien Devyver est le parrain de cette nouvelle édition du “Buddy Deal”, lui qui a été fumeur pendant 20 ans.

Pour relever le défi, il suffit de s’inscrire en avril sur le site www.buddydeal.be. En Belgique, près d’une personne sur cinq fume, mais 73,5% rêvent que cette dépendance parte en fumée selon l’institut de santé publique Sciensano.

Belga