Uccle : une commémoration pour Théo Hayez, jeune disparu en Australie en 2019

Child focus était également présent pour soutenir les parents de Théo.

Une commémoration pour Théo Hayez s’est tenue en fin d’après-midi ce mercredi, au Parc du Wolvendael à Uccle. Âgé de 18ans, Théo a disparu en 2019 alors qu’il voyageait en Australie. On est depuis sans nouvelle de lui. Child focus était présent afin de soutenir les parents de Théo, mais aussi ceux des autres enfants dont la disparition de longue date n’a toujours pas été élucidée.

“Child Focus a créé le site internet ‘Keep hope alive‘ et à chaque visite les traits de l’enfant disparu deviennent de plus en plus clairs. Le message c’est de garder espoir et de rendre encore visibles des enfants qui ont disparu”, explique Miguel Torres Garcia, directeur opérationnel de Child Focus.

“Ne pas savoir est une torture indescriptible“, confie Laurent Hayez, le papa de Théo. “C’est extrêmement pénible. Même dans le processus de deuil. Nous sommes réalistes, il est clair qu’il y a plus de probabilité que Théo n’est plus de ce monde. Mais dans le processus de deuil il est indispensable de savoir ce qu’il s’est passé. Or, on ne sait toujours pas ce qu’il s’est passé.”

