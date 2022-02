Uccle : l’école La Pomme va définitivement fermer ses portes

L’établissement connait des problèmes financiers.

C’est un coup de massue pour les parents et les enfants de l’école la Pomme à Uccle. Ils viennent d’apprendre qu’il n’y aura pas de rentrée en septembre 2022. Selon le pouvoir organisateur, cela fait 10 ans que l’école perd de l’argent. Les parents ne comprennent pas la décision.

“Il y a d’abord eu les fermetures de classes primaires supérieures. Ensuite, on a assisté à la fermeture des primaires inférieures : première et deuxième. Et puis, on se retrouve avec une petite école de maternelle et d’accueil par rapport à quelque chose qui aurait pu devenir très intéressant et qui composait une communauté scolaire au sein du quartier”, témoigne Stéphane Ledune, parent d’un ancien élève.

