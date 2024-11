Tirs mortels à Forest en 2020 : Mohamed-A Dardour condamné à la réclusion à perpétuité, Youssef Jeddi à 25 ans de prison

La cour d’assises de Bruxelles a condamné, jeudi vers 00h45, Mohamed-Amine Dardour à la réclusion à perpétuité pour l’assassinat de Soufiane Benali et pour tentative d’assassinat sur deux autres personnes, commis le 5 juillet 2020 à Forest. Youssef Jeddi, quant à lui, a écopé d’une peine de 25 ans de prison pour les mêmes crimes.

Les jurés et les juges de la cour ont suivi l’avocat général en ne reconnaissant aucune circonstance atténuante à Mohamed-Amine Dardour. Ils ont tenu compte du danger que le jeune homme représente pour la société, celui-ci ayant mené une guerre de territoires pour le contrôle de la vente de stupéfiants dans le quartier Orban à Forest, n’hésitant pas à faire usage d’une arme à feu. Ils ont également tenu compte du fait qu’il avait cassé son bracelet électronique après avoir bénéficié de la détention préventive sous ce mode de surveillance à domicile, et que lorsqu’il avait été arrêté à deux reprises par la suite les policiers l’avaient chaque fois trouvé en possession d’armes à feu. Ils ont également relevé que le coupable s’était filmé roulant à vive allure en contresens sur l’autoroute, sous l’influence de protoxyde d’azote, un acte particulièrement inconscient qui interpelle sur la personnalité de celui-ci.

Juges et jurés ont par contre admis des circonstances atténuantes pour Youssef Jeddi, à commencer par le fait qu’il ressort de divers témoignages qu’il était sous la coupe de Mohamed-Amine Dardour. Ils ont relevé aussi qu’il était en décrochage scolaire et n’avait que 19 ans au moment des faits. Néanmoins, ils ont pris en considération le fait que Youssef Jeddi n’avait pas respecté les conditions de sa libération alors qu’il était en détention préventive, et qu’il avait fui ensuite en Espagne pour rejoindre Mohamed-Amine Dardour. Dans la nuit de mardi à mercredi, le jury de la cour d’assises a reconnu Mohamed-Amine Dardour et Youssef Jeddi coupables de l’assassinat de Soufiane Benali et de tentative d’assassinat sur Amine Jeddi et Adnane Mahroug.

Le 5 juillet 2020 vers 00h30, Soufiane Benali, âgé de 23 ans, a été la cible de tirs au pistolet-mitrailleur, alors qu’il était assis devant un salon-lavoir rue Alfred Orban à Forest. Deux de ses amis, qui se trouvaient à ses côtés, ont été blessés. Quelques jours avant, Mohamed-Amine Dardour avait menacé le frère de Soufiane Benali de s’en prendre violemment à ce dernier s’il continuait à mettre à mal son trafic. Il ressort de l’enquête que Dardour était à la tête d’une association de malfaiteurs active dans la vente de cannabis et de cocaïne depuis 2018, dont l’un des “points de vente” était le quartier Orban.

