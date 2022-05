Test-Achats a remis une pétition pour une refonte de la facture d’énergie

Fin 2021, l’association de défense des consommateurs, Test-Achats, avait lancé une pétition pour une refonte de la facture énergétique, notamment en matière de fiscalité. 53.000 personnes l’ont signée.

Pour le mois d’avril, les prévisions du coût annuel de l’énergie sont d’environ 1.700 euros pour l’électricité et de 3.650 euros pour le gaz. Au-delà des aides ponctuelles, Test-Achats plaide pour une refonte de la facture.

“Dans des conditions normales de marché, environ 30% de la facture d’électricité est consacrée aux électrons eux-mêmes (en raison du prix élevé, ce pourcentage est aujourd’hui d’environ 60%) le reste étant constitué des tarifs de distribution et de transport, des taxes et de la TVA, ce qui en fait une des factures les plus élevées d’Europe.” rappelle Julie Frère, porte-parole de Test Achats. “Une partie importante de ces coûts est utilisée pour financer la transition énergétique. A Bruxelles, certains postes de la facture servent à financer les primes d’énergie et la gestion des certificats verts. Nous pensons que ces postes n’ont pas leur place dans la facture d’électricité et qu’ils doivent être financés autrement”.

Pour Test-Achats, la facture d’énergie ne doit plus être une feuille d’impôt supplémentaire.

La pétition a été remise ce vendredi matin au ministre bruxellois de l’Energie, Alain Maron (Ecolo). L’association doit encore rencontrer la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten.

V.Lh. – Photo: Belga/Eric Lalmand