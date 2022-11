Sven Gatz propose un amendement après une critique de la Cour des Comptes

Le ministre bruxellois du Budget, Sven Gatz (Open VLD), a annoncé qu’il proposait d’emblée un amendement à son projet d’ordonnance sur le budget 2023, après avoir pris connaissance des critiques de la Cour des Comptes qu’il souhaitait davantage impliquer dans la préparation de cet exercice.

Une coopération plus étroite entre le gouvernement régional et la Cour dans l’élaboration du budget risque de mettre en péril l’autonomie de l’institution, voire la séparation des pouvoirs, selon la Cour des comptes, dont les représentants ont été entendus à l’entame des travaux budgétaires en commission au parlement.

Il existe déjà une concertation entre la Cour des comptes et le gouvernement bruxellois, actuellement, mais le ministre aurait voulu aller plus loin.

Sven Gatz a annoncé lundi, lors de la présentation du projet de budget de l’année prochaine en commission, qu’il allait modifier le texte, tenant compte de l’observation de la Cour.

Le ministre du Budget a répété, entamant sa présentation du budget 2023, que le gouvernement bruxellois avait dû faire face à trois crises depuis deux ans et demi: le Covid, l’invasion russe de l’Ukraine et la hausse des prix de l’énergie et de l’inflation.

“On observe, heureusement, les premiers signes de ralentissement de la hausse de l’inflation. Les dernières prévisions du Bureau du Plan tablent sur un plutôt que deux dépassements de l’indice pivot en 2023, dont nous avions tenu compte en élaborant le projet de budget“, a précisé le ministre, estimant que le gouvernement Vervoort avait présenté un budget “réaliste” qui fera l’objet d'”un contrôle et d’un suivi stricts“.

Comme lors des années précédentes, les représentants de la Cour des Comptes ont critiqué le recours à la neutralisation budgétaire des investissements dits stratégiques – essentiellement pour la mobilité et les tunnels.

Dans l’opposition, certains ont déjà laissé entrevoir, à l’occasion des questions qu’ils ont posées aux représentants de la Cour des Comptes, certaines critiques qu’ils formuleront lundi prochain au moment du débat proprement dit.

Pour le nouveau chef du groupe MR, David Leisterh qui a succédé à Alexia Bertrand, désormais secrétaire fédérale du Budget pour l’Open Vld, il manque dans la présentation générale un rapport de l’agence de la dette sur l’évolution de celle-ci. De plus, le projet de budget recèle une série de zones d’ombre.

Ainsi en va-t-il, une fois de plus, de l’activation de la clause de flexibilité budgétaire pour neutraliser le poids des investissements stratégiques, “alors que, selon la Cour, la Belgique ne pourrait y prétendre“.

Cieltje Van Achter (N-VA) n’a pas été plus modérée sur ce point. L’élue a également dénoncé le fait que le ministre offrait des perspectives irréalistes, promettant un budget équilibré en 2024, mais ne précisant pas comment les 523,9 millions d’économies nécessaires seront réalisées au cours de cette année électorale.

“Vous annoncez que l’écart entre recettes et dépenses plus élevées depuis le début de la législature va tout à coup disparaître l’an prochain, mais même si on voulait vous suivre, on ne pourrait le faire sans savoir sur quelle base y arriver“, a embrayé Christophe De Beukelaer (Les Engagés), soulignant l’évolution “exponentielle de la dette” depuis le début de la législature

Avec Belga – Photo : BX1