Submergés par la gestion du Covid, la colère des écoles et des PSE gronde

Suivi des contacts, fermetures de classes, vaccination : la surveillance de l’épidémie de Covid-19 a changé la vie des établissements scolaires, et notamment des directions et des centres PSE. À tel point qu’aujourd’hui, certains font part ouvertement de leur ras-le-bol.

On savait les directions d’écoles débordées, bien avant l’apparition du coronavirus dans notre pays… Mais avec la crise sanitaire, la charge de travail des directeurs et directrices s’est considérablement alourdie : en effet, elles doivent assurer, conjointement avec les PSE (les centres de promotion de santé à l’école), le tracing des cas positifs, et à cela s’ajoute aussi la gestion des absences et des fermetures de classes.

Le CoBra, collège des directeurs de Bruxelles et du Brabant Wallon, qui regroupe environ 200 directions fondamentales catholiques, dénonce cette situation, devenue intenable selon eux. “C’est très lourd, et on est très mal pris de devoir jouer un rôle de contrôleur médical : ce n’est pas notre fonction (…) C’est nous qui devons dire aux parents de faire respecter la quarantaine, de renvoyer des élèves, etc. On nous fait jouer un rôle qui n’est pas le nôtre, et donc il y a vraiment un ras-le-bol. On va devoir dire simplement stop !“, explique Eric Lefebvre, président du CoBra, par ailleurs directeur d’une école primaire everoise.

► Reportage | Les directions d’école épuisées : exemple à l’école Notre-Dame de Lourdes à Jette (12/10/2020)

“C’est un gros surcoût de travail, avec des cas qui se multiplient et des fermetures de classes dans certaines écoles. En terme de travail, de suivi, de communication avec les parents (…), c’est très lourd. Les directeurs dans le fondamental n’en peuvent plus de la charge de travail, déjà avant la crise du Covid, mais c’est devenu infernal, et beaucoup de directions sont à la limite du burn-out ou carrément en burn-out“, ajoute-t-il.

Le directeur, et président du CoBra, souligne également la charge administrative, notamment le nombre élevé de circulaires, “c’est de la sur-information, parfois très différente, venant de l’ONE, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la commune, etc. C’est complètement ingérable“.

Interview d’Eric Lefebvre, président du CoBra