STIB : les lignes 3, 4, 25 et 55 interrompues tout le week-end

Un aiguillage provisoire doit être installé entre les stations Anneessens et Bourse. Un autre aiguillage doit être renouvelé entre les arrêts Gare du Nord et Thomas.

Plusieurs lignes de tram seront interrompues à partir de ce vendredi 21h. Durant tout le week-end de Pâques, des travaux auront lieu à la STIB pour installer de nouveaux aiguillages.

De ce fait :

– Tram 3 interrompu entre Masui et Porte de Hal

– Tram 4 interrompu entre Gare du Nord et Porte de Hal

– Trams 25 et 55 déviés depuis Liedts vers Masui

Les stations Anneessens, Bourse, De Brouckère, Rogier et Gare du Nord ne seront pas desservies pas les trams. Les stations Lemonnier et Gare du Midi seront desservies par les trams 51 et 82.

Un T-bus circule entre De Brouckère et Verboekhoven, via Rogier, Gare du Nord et Masui.

De plus, les voyageurs munis d’un titre de transport de la STIB pourront emprunter gratuitement les trains de la SNCB entre les gares de Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord pendant toute la durée des travaux.

Dès le mardi 2 avril, les trams circuleront à nouveau normalement.

La rédaction – Photo : STIB & Belga