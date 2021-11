STIB : le prix du Brupass et Brupass XL augementera dès février prochain

Le prix Brupass et le Brupass XL augmentera d’ici février 2022, annonce la RTBF. Ces titres de transport unique permettent d’utiliser les réseaux des quatre opérateurs de transport en commun à Bruxelles et sa périphérie : la STIB, la SNCB, De Lijn, et le TEC.

Instaurés en 2021, ces titres de transports remplacent les anciens tickets MTB et Jump. Aujourd’hui, l’abonnement d’un an aux réseaux Brupass coûte 583 euros. Pour le Brupass XL, le prix s’élève à 775 euros. Le ticket Brupass pour un seul voyage, lui, coûte 2,40 contre 3 euros pour le Brupass XL.

En février prochain, les tarifs seront indexés. Selon la RTBF, le comité de gestion de STIB a avalisé la décision mardi soir. Le Brupass XL annuel passera de 775 à 780 euros en février 2022. Il poursuivra sa hausse à 70 euros en février 2023 et 800 euros en février 2024.

Les abonnements mensuels sont aussi concernés. Pour le Brupass il faudra débourser chaque mois 56,50 à partir de février 2022, 57,40 en 2023 et 58,30 en 2024 contre 55,50 euros. Le Brupass XL augmentera lui aussi pour atteindre les 80 euros en février 2022 contre 74 aujourd’hui. Enfin, les augmentations progressives concerneront le Brupass et Brupass XL d’un jour et dix voyages. Seuls les tarifs du Brupass un voyage et 12 mois ne seront pas soumis à cette augmentation.

Du côté du ministère de la mobilité bruxellois, on nous confie que c’est une demande formulée par les quatre opérateurs de transports en commun. “Ils forment un groupe de travail tarifs au sein du commité de pilotage RER. Ensuite, le comité de pilotage soumet la requête aux gouvernements. À la base, c’est une demande de la SNCB car le Brupass est moins cher qu’un de leurs produits”. La décision a été avalisée par le gouvernement bruxellois et wallon.

Ma. Ar. – Photo : Belga / Laurie Dieffembacq