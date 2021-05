À quoi ressemblera le nouveau métro M7 de la STIB en service cet été ?

La nouvelle rame de métro M7 accueillera ses premiers voyageurs dans le courant de l’été, annonce la STIB dans un communiqué. Le nouveau véhicule promet plus de confort. Il sera plus moderne et plus lumineux, assure la société de transport.

Ces rames de métro “offrent plus de place aux voyageurs. La présence de portes plus larges facilite l’embarquement et le débarquement, de même qu’un plancher 100% plat, à hauteur des quais. Des espaces polyvalents sont dédiés aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes et aux vélos.”, affirme la STIB. Elles disposent d’équipements de sécurité “dernier cri et sont compatibles avec une future conduite automatique.”

Ventilation, écrans d’information, signalisation lumineuse de type LED, figurent également parmi les nouveautés.

Tests de sécurité

Ce sont 43 nouvelles rames de métro, dénommées M7, qui ont été commandées à la société espagnole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (« CAF »). La nouvelle rame est arrivée en juillet 2020 au dépôt de Haren, pour passer une série de tests.

“Ces tests ont permis de vérifier les fonctionnalités et les performances de la rame, le fonctionnement avec la signalisation de la STIB, etc.” D’autres tests sans voyageurs ont ensuite été menés durant trois mois au dépôt Delta. “Ils consistaient notamment à vérifier le gabarit de la rame, la compatibilité électromagnétique, l’atteinte des performances de vitesse commerciale et le bon fonctionnement de toutes les interfaces avec les autres projets faisant partie du programme de modernisation du métro, etc.”

Capacité supplémentaire

La mise en service des nouvelles rames sera progressive. La STIB dispose aujourd’hui de quatre rames. la première sera mise en service cet été. Les autres le seront dans les semaines suivantes. Les prochaines rames seront livrées ensuite, à raison de deux rames toutes les sept semaines environ. 22 premières rames seront en service d’ici le 4e trimestre 2022.

Les nouvelles rames circuleront sur les lignes 1 (Stockel – Gare de l’Ouest) et 5 (Herrmann-Debroux – Erasme). Dans un premier temps, cela libérera des rames de métro des lignes 1 et 5, qui renforceront la fréquence de passage sur les lignes 2 et 6 parcourant le sous-sol de la Petite Ceinture à raison d’une rame toutes les 2 minutes (2’30 aujourd’hui) sur le tronçon commun.

Au total, l’arrivée des nouvelles rames permettra d’augmenter la capacité du réseau de métro bruxellois de 8.000 places par heure et par sens. A plus long terme, les nouvelles rames desserviront également la future ligne de métro 3 qui reliera Bordet à Albert.