Statut d’artiste : l’UPACT rejette toujours les propositions du fédéral

Comme en mai dernier, le syndicat représentant plusieurs secteurs culturels estime que la nouvelle proposition du gouvernement doit être revue.

En mai dernier, le gouvernement fédéral a annoncé en grande pompe une large réforme du statut des artistes. Un pré-accord avait été trouvé après plus d’un an de discussions avec le secteur. De nombreux syndicats représentant ces artistes ont toutefois marqué depuis lors leur opposition à ce plan du ministre de l’Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS).

► Lire aussi | Accord sur la réforme du statut pour les artistes : voici ce qui va changer

Parmi ces syndicats, l’Union de Professionnel·le·s des Arts et de la Création & Travailleur·euses (UPACT) a réaffirmé ce lundi son opposition à une nouvelle proposition du gouvernement fédéral sur ce statut des artistes, passée le 14 juillet dernier en deuxième lecture lors du Conseil des ministres. “La réforme ambitionnait une meilleure protection sociale pour toutes les personnes concernées, assortie d’une simplification administrative drastique. Force est de constater que le Gouvernement a échoué dans son mandat”, estime-t-elle.

“Cela ne répond pas aux objectifs initiaux”

L’UPACT affirme que la réforme “aura pour effet pervers de plafonner les salaires d’un grand nombre de travailleurs et travailleuses” et pointe que “certains métiers restent exclus du nouveau régime”, à savoir certains métiers de la technique et des métiers de la diffusion. Le syndicat estime encore que “les revenus exigés pour un renouvellement automatique de l’attestation indispensable pour le statut seront inatteignables pour la quasi-totalité des travailleurs et travailleuses du secteur”. Il s’inquiète du nombre de dossiers que va devoir traiter la Commission du travail des arts, annoncée par le gouvernement fédéral et “dont les contours restent flous”.

► Voir aussi | Le secteur culturel se mobilise contre la réforme du statut d’artiste (vidéo)

Le syndicat souhaite donc une nouvelle concertation avec le gouvernement fédéral pour retravailler les points de la proposition qui font encore débat. Il conclut : “L’UPACT rejette solidairement cette réforme qui ne répond pas aux objectifs initiaux et demande au gouvernement de revoir sa copie”.

Gr.I. – Photo : illustration Belga