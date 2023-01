Soirée d’adieu à l’Allée du Kaai et au Magasin 4

Depuis une dizaine d’années, on retrouve en face de Tour et Taxis plusieurs lieux culturels, comme l’Allée du Kaai ou le Magasin 4. Ces occupations temporaires ferment désormais leurs portes, elles seront bientôt remplacées par une promenade verte. Pour ce dernier week-end, plusieurs derniers concerts sont organisés.

Un slam puissant résonne devant une salle remplie. L’émotion y est grande : la soirée marque la fin de l’occupation de l’Allée du Kaai. Cette dernière permanence est l’occasion de dire au revoir à ce lieu de solidarité si important pour de nombreux Bruxellois.

ASBL Toestand doit quitter les lieux. Elle occupait temporairement l’Allée du Kaai depuis 2013 et y a développé une multitude d’activités. À partir de mars prochain, les occupants devront progressivement quitter les lieux : “Beaucoup de tristesse et de nostalgie. On savait que ça finirait un moment ou à un autre. Ça a été prolongé plusieurs fois, mais au final, on a de plus en plus de projets chouettes qui arrivent. Quand on arrive à la fin maintenant, on est un peu déçus mais bon“, nous partage Mouss Sarr, coordinateur du “Dakh” de l’Allée du Kaai.

Bientôt, l’ASBL s’installera au monastère de Jette pour reprendre ses activités.

Le Magasin 4 ferme aussi ses portes

Dans l’entrepôt voisin, les guitares hurlent aussi pour la dernière fois. Connu pour sa programmation rock et metal, le Magasin 4 est aussi contraint de fermer. Une nouvelle salle est promise au Magasin 4 pour fin 2024. En attendant, les responsables espèrent trouver un nouveau lieu temporaire.

■ Reportage de Anaïs Corbin, Maxime Dieu, Gauthier Flahaux et Stéphanie Mira