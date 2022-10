Siamu : le SLFP dépose un préavis de grève

Le syndicat demande plus de personnel, ainsi qu’une structure d’accompagnement pour les agents de secours.

Dans un lettre ouverte adressée au ministre-président Rudi Vervoort (PS) et au ministre bruxellois de la Fonction publique Sven Gatz (Open VLD), le SLFP du SIAMU de la Région de Bruxelles-Capitale indique qu’il a déposé un préavis de grève pour le mardi 25 octobre 2022. Le SLFP organisera également une assemblé générale du personnel, le lendemain.

“Les attentats de mars 2016, les années de pandémie, les inondations de juillet 2021, la canicule et ses conséquences lors du dernier été, l’augmentation exponentielle des interventions, l’augmentation galopantes des agressions et les accidents dramatiques de ces derniers temps ont, littéralement, mis les agents sur les genoux”, indique le syndicat libre “alors que le manque d’empathie de la ligne hiérarchique et de nos autorités a atteint son paroxysme”.

Des événements qui ont eu un impact sur le personnel. Certains mois, l’absentéisme peut atteindre plus de 10%. Les interventions des secours, quant à eux, ne cessent d’augmenter. Près de 10.000 interventions des ambulanciers ont été enregistrées en plus entre 2020 et 2021, “sans aucune augmentation du personnel de garde”, regrette le SLFP. “Au contraire, des diminutions de personnel sont demandées afin de respecter la loi sur le temps de travail.”

Du côté des pompiers, “les interventions augmentent également. En 2019, le SIAMU comptabilisait 14.263 interventions alors que pour 2020, année plus « calme » à cause des confinements, le SIAMU a comptabilisé un total de 14.707 interventions”.

Le syndicat demande donc au gouvernement bruxellois de trouver les fonds pour enfin mettre en place une structure d’accompagnement du personnel, ainsi qu’une campagne de recrutement.

