Séverine de Laveleye sur le glyphosate : ” On veut voter contre la prolongation de l’autorisation”

Concernant l’impact de la guerre en Ukraine sur la transition climatique et sur l’agriculture, la députée fédérale et vice-présidente à la Chambre, Séverine de Laveleye (Ecolo), assure qu’il faut maintenir les objectifs environnementaux.

Selon la députée, la guerre en Ukraine rappelle à certains leur anxiété face au Green Deal. “ Le Green Deal annonce une diminution de 50 % du recours aux pesticides d’ici à 2030 et de 20 % aux engrais chimiques. C’est absolument nécessaire, on doit absolument maintenir ce programme.“

Elle rappelle par ailleurs l’urgence de la souveraineté alimentaire et du respect de l’environnement et du climat. “Les agriculteurs qui sont déjà dans la transition montrent que c’est possible. Ils demandent qu’on ne recule pas, car reculer maintenant, c’est postposer la protection de notre biodiversité dont on a besoin pour se nourrir, mais aussi de nos objectifs climatiques. Comme protecteurs de l’environnement et du climat, on ne peut pas postposer aujourd’hui une transition absolument nécessaire pour tout le monde.“

Le glyphosate est interdit en Belgique depuis 2018. L’utilisation du glyphosate pour le domaine agricole est toujours autorisée au niveau européen pour les professionnels s’ils ont une licence jusqu’à fin 2022. “On est l’année charnière, on va devoir décider au niveau européen de savoir si on veut prolonger cette autorisation ou si on désire y mettre fin” explique Séverine de Laveleye.” On a une résolution pour demander au gouvernement fédéral de voter contre la prolongation. C’est ce qu’on avait fait au moment du vote en 2017 et on souhaite s’assurer que malgré la crise ukrainienne et les inquiétudes qu’on peut étendre à différents niveaux, que ce cap vers la transition soit bien maintenu vers fin 2022. “

Sur la vente en ligne de glyphosate, la députée est contre. “On a des règles régionales qui visent à protéger la santé des consommateurs et consommatrices et évidemment de notre environnement, il est bien évident que tout le monde doit suivre les mêmes règles, y compris dans la vente en ligne. Les contrôles sont excessivement difficiles et il va falloir que petit à petit, on comprenne qu’il n’y a aucune raison d’utiliser des herbicides comme le glyphosate aujourd’hui pour les personnes privées. “

■ Anaïs Corbin / Une interview par Fabrice Grosfilley