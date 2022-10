Seuls deux fournisseurs d’énergie disponibles à Bruxelles : un manque de concurrence “problématique”

Seuls Engie Electrabel et TotalEnergies acceptent encore de nouveaux clients.

Les Bruxellois qui souhaitent conclure un nouveau contrat de livraison de gaz et d’électricité n’ont plus énormément de possibilités. Désormais, seules deux entreprises sont encore actives sur le territoire régional. La concurrence a quitté la capitale en raison d’un marché trop compliqué.

Bolt a fait savoir mercredi qu’il n’acceptait provisoirement plus de nouveaux clients à Bruxelles. Cette interruption vaut également pour la Wallonie. Les clients actuels seront cependant encore bien fournis par l’entreprise.

Selon le site internet du régulateur Brugel, il ne resterait donc plus qu’Engie Electrabel, TotalEnergies et Luminus. Ce dernier était actif à Bruxelles via MediaMarkt. Mais Luminus elle-même confirme que ce ne sera plus le cas et qu’elle non plus n’acceptera plus de nouveaux clients.

Les Bruxellois n’ont donc plus qu’Engie Electrabel et TotalEnergies vers qui se tourner. Il y a bien Brusol EnergyVision, mais cette dernière ne livre de l’électricité qu’aux clients détenteurs de panneaux solaires. D’autres fournisseurs, comme Eneco, sont également actifs à Bruxelles dans la livraison de gaz et d’électricité, mais là encore pour des contrats existants.

“Problématique”

Le régulateur régional du marché de l’énergie évoque une situation “problématique“. “Moins de fournisseurs signifie moins de concurrence à Bruxelles“, avance une porte-parole. “Nous avons déjà conseillé de rendre le marché plus attrayant.”

Selon la Febeg, la fédération des entreprises de gaz et d’électricité, Bruxelles reste un marché difficile. Les entreprises doivent en effet proposer des contrats de trois ans. Les procédures avec les mauvais payeurs éventuels sont en outre fastidieuses. Toute entité souhaitant rompre un contrat avec un mauvais payeur doit aller en justice de paix. “Et cela peut prendre facilement un an et demi“, explique le directeur général de la Febeg Marc Van den Bosch.

Engie n’a de toute manière pas l’intention de quitter Bruxelles. “Engie souhaite rester active dans les trois Régions“, précise une porte-parole. “Mais Bruxelles est en effet un marché exigeant.“

…mais des prix comparables aux autres régions

Les prix affichés dans la capitale ne sont pourtant pas fort différents de ceux pratiqués dans les deux autres Régions. D’après des données du régulateur fédéral, la Creg, il ressort que le prix moyen de l’électricité en septembre s’établissait à 2.041 euros pour une famille bruxelloise type, sur base annuelle. C’est même meilleur marché qu’en Flandre (2.072 euros) et en Wallonie (2.245 euros). La facture bruxelloise compte moins de frais de distribution et moins d’obligations liées aux certificats verts. Pour le gaz naturel, la facture s’élève à 2.970 euros, légèrement plus onéreuse qu’en Flandre (2.889 euros), mais moins chère qu’en Wallonie.

