Schaerbeek dévoile son futur Parc de la Jeunesse : un pumptrack, un accrobranche et une plaine de jeux dans les plans

La commune de Schaerbeek a dévoilé son projet de réaménagement du Parc de la Jeunesse, qui prévoit de novelles infrastructures ludiques tout en augmentant la végétalisation. L’enquête publique a été déposée.

Une large zone de glisse de type “pumptrack”, un parcours accrobranche, une nouvelle zone ludique destinée à la petite enfance : ce sont tous les projets compris dans le réaménagement du Parc de la Jeunesse, à Schaerbeek. Ce grand projet de cette mandature franchit une nouvelle étape importante, celle de l’enquête publique. Le bureau Caneva-S a été désigné, fin 2020, pour redessiner les nouveaux aménagements du parc.

Ce réaménagement entend devenir un “nouvel écrin de verdure et de jeux au cœur de Schaerbeek“, selon la commune. “Végétalisé et doté de nouvelles infrastructures ludiques, le Parc de la Jeunesse deviendra une nouvelle oasis de verdure où enfants, jeunes et familles pourront se détendre et profiter de cet écrin réenchanté. Ce projet vise en effet à redonner tout son lustre à cet espace vert tout en lui insufflant une nouvelle identité en accord avec son nom symbolique” déclare Deborah Lorenzino, échevine des Espaces verts et plaines de jeux.

Le projet de réaménagement du Parc de la Jeunesse “vise à insuffler une nouvelle dynamique sur ce site encore trop méconnu des Schaerbeekois“, indique la commune. Pour ce faire, elle dote le parc de nouvelles infrastructures, augmente la végétalisation et diminue les surfaces minérales existantes, tout en préservant les caractéristiques patrimoniales du site.

L’enquête publique se déroulera du 11 mars au 9 avril inclus.

M.D. – Photos : ©Atelier Caneva-sG.Francart