Salon Cocoon : un nombre de visiteurs en recul par rapport à 2019

Le salon Cocoon, axé sur la décoration intérieure, a fait son retour à Brussels Expo au Heysel à Bruxelles du 19 au 22 novembre, après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

“Le salon s’est clôturé lundi soir et nous avons attiré un peu plus de 19 000 visiteurs, ce qui fait tout de même un net recul par rapport à l’édition de 2019”, a expliqué Frédéric François, CEO de Fisa, organisateur du salon Cocoon. “Ce n’est pas exceptionnel mais vu les circonstances nous sommes satisfaits que le salon ait pu avoir lieu. Nous avons ouvert le lendemain du dernier Codeco, dans une ambiance assez négative par rapport au coronavirus”, a-t-il déclaré.

“Certains exposants me disent avoir tout de même bien travaillé durant ces quatre jours. D’autres, moins bien. Nous avions cette année 140 exposants, donc vingt de plus qu’en 2019. Nous avons d’ailleurs particulièrement vu arriver de nouvelles petites sociétés, qui n’étaient pas actives il y a deux ans, créées par des personnes qui ont complètement réorienté leur carrière et qui se sont mises à suivre leur passion en devenant designer de meubles ou d’objets de décoration. C’est le point positif de cette édition”, a encore détaillé Frédéric François.

Le salon Cocoon s’est tenu du 19 au 22 novembre, dans les palais 2 et 4 de Brussels Expo au Heysel à Bruxelles. De nombreuses marques et magasins de mobilier d’intérieur et d’extérieur ont exposé leurs produits, tout comme des artistes et artisans.

Avec Belga – Photo : Coocon