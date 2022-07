Ryanair : les pilotes font grève les 23 et 24 juillet, des vols risquent d’être supprimés

Les pilotes belges de la compagnie à bas coût Ryanair seront en grève comme les pilotes français.

Les pilotes belges de la compagnie Ryanair suivront leurs confrères français dans une nouvelle action de grève les samedi 23 et dimanche 24 juillet, confirme Didier Lebbe, représentant syndical de la CNE.

Les pilotes poursuivent ainsi leur mouvement de grogne déjà affiché fin juin : ils demandent une revalorisation par rapport à leur salaire qui avait été diminué suite à la crise du Covid-19 en 2020 et 2021 et réclament le respect du droit du travail belge et la garantie d’un salaire minimum pour tous. Didier Lebbe précise que les salaires n’ont pas été indexés en juin, ce qui renforce la colère des pilotes de Ryanair.

Du côté de la compagnie aérienne, aucune information n’a encore filtré officiellement sur une éventuelle suppression des vols. Des perturbations sont toutefois attendues, comme en juin dernier.

Que faire en cas de suppression de vol ?

Pour rappel, en cas de suppression de vol, la compagnie aérienne se doit d’informer aux voyageurs l’annulation du vol et doit proposer une alternative ou un remboursement. Une indemnisation est également possible si le voyageur arrive à destination avec plus de trois heures de retard (sauf cas de force majeure) ou si le départ est retardé de plus de cinq heures. Et si la compagnie aérienne ne respecte pas ses obligations, les voyageurs peuvent se tourner vers le SPF Mobilité, le Service de Médiation pour le Consommateur ou le Centre Européen des Consommateurs pour déposer une plainte.

Gr.I. – Photo : Belga/Eric Lalmand