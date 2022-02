Rue Belliard : une bande de circulation sera transformée en piste cyclable

La bande de gauche de la rue Belliard sera supprimée pour faire place à un trottoir et une piste cyclables, qui seront séparés.

Les cyclistes et piétons auront dorénavant plus d’espaces pour circuler. Le but est de “donner à chaque mode son espace de déplacement et résoudre les conflits potentiels, particulièrement sur la petite partie entre la rue de Trier et la rue Van Maerlant“, explique Bruxelles Mobilité.

Il s’agit d’un test de mobilité qui sera évalué dans les prochains mois en termes de flux piétons, cyclistes et congestion automobile. En cas de note positive, cet aménagement deviendra définitif.

Les travaux auront lieu du 28 février au 4 mars. Durant le chantier, les deux bandes de gauche de la rue Belliard entre la Petite Ceinture et la rue Van Maerlant seront inaccessibles. La circulation se déroulera donc sur les deux bandes de droite.

Y. Mo. – Photo : Google Street View